قرارات اجتماع حكومة الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه العادي الثالث للعام 2019، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسه فائز السراج، وحضور أعضاء المجلس الرئاسي: عبد السلام كاجمان أحمد معيتيق وفتحي المجبري وأحمد حمزة، وهو الاجتماع الذي تضمن سبعة قرارات وفق اختصاصات عدد من الوزارات.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني، إلى أن السراج أطلع الحاضرين على آخر المستجدات والتطورات السياسية على الصعيد المحلي، كما ناقش بنود جدول الأعمال المتضمن عديد المذكرات المحالة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

الدراسة بالخارج

وأقر المجلس، في أول قراراته، بتشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم وعضوية وزارات كل من المالية والعمل والدفاع والخارجية بشأن دراسة المقترح المقدم من وزارة الدفاع المتعلق باللائحة الجديدة للدراسة في الداخل والخارج، كما جرت الموافقة على مقترح لوزارة التعليم بشأن المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي.

خطة تطوير خدمات الملاحة الجوية

وفي ثالث القرارات، شكل المجلس لجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، وعضوية وكلاء وزارات المالية والدفاع والتخطيط والمواصلات، والمستشار المالي لرئيس المجلس؛ بشأن دراسة المقترح المقدم من وزير المواصلات المتضمن النسخة المعدلة من الميزانية التقديرية لخطة تطوير خدمات الملاحة الجوية.

مشروعات الطرق والجسور

وتضمن القرار الرابع، وفق البيان، إحالة تقرير اللجنة المشكَّلة بقرار وزير المواصلات رقم 20 لسنة 2018 بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال مشروعات الطرق والجسور.

مصلحة أملاك الدولة

كما كلف مجلس الوزراء، في خامس قراراته، نائب الرئيس عبد السلام كاجمان، متابعة اللجنة المشكَّلة من وزارة المالية المكلفة بمراجعة الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.

جهاز تنفيذ الطرق السريعة

أما القرار السادس فتضمن إحالة مشروع تعديل الهيكل التنظمي لجهاز تنفيذ الطرق السريعة إلى لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات وعضوية وكلاء وزارات المالية والخارجية والمواصلات والزراعة لدراسة المقترح.

قانون العدالة الانتقالية

وآخر قرارات مجلس وزراء حكومة الوفاق، اليوم، تمثل في تشكيل لجنة لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية المحال من وزير العدل.

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