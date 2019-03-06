سلامة و السويحلي يبحثان تحضيرات الملتقى الوطني

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم الأربعاء، في طرابلس الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي.

وقالت البعثة الأممية، في تغريدة مقتضبة عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن اللقاء «بحث التطورات السياسية في البلاد والتحضيرات الحثيثة للملتقى الوطني ».

وأكد الطرفان، وفق البيان، «ضرورة انعقاد الملتقى في أقرب فرصة ممكنة».

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي غسان، سلامة، عبَّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

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