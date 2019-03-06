بالفيديو – تسلق الجبل تم بنجاح.. يونايتد يصنع معجزته ويقصي سان جيرمان

وتغلب مانشستر يونايتد على منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء.

وتأهل يونايتد إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2013 بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض إذ أن الفريقين تعادلا في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل منهما.

أما سان جيرمان ففشل في تجاوز دور الـ16 للمرة الثالثة على التوالي.

وأصبح يونايتد هو أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأهل للدور التالي بعدما خسر لقاء الذهاب بهدفين في ملعبه بعد 34 مناسبة لم يحدث فيها ذلك.

سجل أهداف المباراة روميلو لوكاكو في الدقائق 2 و30، وماركوس راشفورد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

أما هدف سان جيرمان الوحيد فجاء عن طريق خوان بيرنات في الدقيقة 12.

بداية المباراة كانت سريعة للغاية وضغط مانشستر يونايتد من أجل تعويض تأخره في الذهاب.

وبالفعل في الدقيقة الثانية أخطأ ثيلو كيهرير بعدما مرر الكرة إلى تياجو سيلفا زميله في الفريق لكن قطع لوكاكو الكرة وراوغ جيانلويجي بوفون ببراعة وسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد.

بعد الهدف ضغط سان جيرمان بقوة من أجل إدراك التعادل وفي الدقيقة السادسة آرسل دي ماريا عرضية من الناحية اليسرى فشل مبابي في اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة على أصحاب الأرض.

ولكن هذا كان مجرد تحذير ففي الدقيقة 12 تسلم مبابي الكرة في الناحية اليمنى وأرسل عرضية زاحفة قابلها بيرنات بتسديدة في الشباك ليعلن عن هدف التعادل لسان جيرمان.

ظل سان جيرمان مسيطرا على اللقاء عقب تسجيله لهدف التعادل وسط محاولات من يونايتد لشن هجمات مرتدة سريعة عن طريق استغلال سرعة راشفورد ولوكاكو.

وفي الدقيقة 30 سدد راشفورد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء فشل بوفون في التصدي لها لترتد إلى لوكاكو الذي سدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

وعقب خمس دقائق أجرى يونايتد التبديل الأول بمشاركة ديوجو دالوت بدلا من إيريك بايلي.

وفي الدقيقة 42 كاد يونايتد يسجل الهدف الثالث بعدما راوغ دالوت نظيره بيرنات بطريقة رائعة وأرسل عرضية زاحفة اصطدمت بأحد لاعبي سان جيرمان ولكن بوفون أمسك بها قبل أن تسكن شباكه.

الشوط الثاني على عكس نظيره الأول كان هادئا في أحداثه إذ أن يونايتد اعتمد على الهجمات المرتدة فقط وسط استحواذ تام على الكرة من سان جيرمان.

وأصيب لوكاكو في الدقيقة 57 لكنه عاد واستكمل المباراة عقب عدة دقائق.

وفي الدقيقة 64 سجل دي ماريا هدفا ثانيا لسان جيرمان ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وكاد سان جيرمان يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 82 بعدما انفرد مبابي بديفيد دي خيا لكن الحارس شتت الكرة بيده وشتتها سمالينج.

وارتدت الكرة إلى دي ماريا الذي سدد مباشر لكن تصويبته ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى يونايتد.

حاول يونايتد تسجيل هدفا ثالثا والذي يضمن له التأهل في الدقائق الأخيرة ولكنه لم يشكل خطورة كافية على مرمى بوفون.

وفي الدقيقة 90 حصل يونايتد على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي لمس الكرة ليد كيمبيمبي.

وسجل راشفورد الكرة بنجاح ليعلن عن الهدف الثالث ليونايتد وضمان التأهل لربع النهائي.























































































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