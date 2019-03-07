استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تصل مفوضة شئون التجارة الأوروبية "سيسيليا مالمستروم" إلى واشنطن، اليوم، لإجراء محادثات مع نظيرها الأمريكي بهدف استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تلتقي "مالمستروم" الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزر" اليوم، في حين يلتقي "مارتن سيلماير" أمين عام المفوضية الأوروبية مع "لاري كودلو" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض غدا الخميس.

وتعتزم "مالمستروم" بحث الاستعدادات الجارية للمحادثات الرسمية التي مازال الاتحاد الأوروبي بعيدا عن الدخول فيها، رغم أنها لا تملك أي تفويض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نظرا لأن بعض الدول مثل فرنسا وبلجيكا تريد التحلي بقدر أكبر من الحذر في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.

كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هدد بفرض رسوم على واردات بلاده من السيارات الأوروبية وقطع غيارها مما أشعل التوتر التجاري على جانبي المحيط الأطلسي. وكانت وزارة التجارة الأمريكية رفعت إلى الرئيس ترامب الشهر الماضي تقريرها عن تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي الأمريكي وهو ما يتيح للرئيس الاستناد إليه لفرض رسوم على هذه السيارات دون أن يمثل ذلك انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجنب هذه الرسوم من خلال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن إعفاء حركة المنتجات الصناعية بين الجانبين من الرسوم، ولكن الولايات المتحدة تريد توسيع نطاق الإعفاء ليشمل المنتجات الزراعية وهو ما ترفضه المفوضية الأوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا