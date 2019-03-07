رفع الحظر عن مطارات الجنوب

قال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي إنه تم رفع الحظرعن مطارات المنطقة الجنوبية، وذلك على خلفية تحسن الوضع الأمني بالمدينة عقب قيام الجيش بدحر الجماعات الإرهابية من المنطقة.

وأشار الخيالي، في تصريحات صحفية، بأن رفع الحظر يشمل الطائرات المدنية والعسكرية، موضحا بأن بإمكان هذه الطائرات الهبوط في مطارات الجنوب بعد الحصول على ترخيص من المنطقة العسكرية والمراقب الجوي.

وأضاف الخيالي، أن مطارات “تمنهنت” و”أوباري” مفتوحة أمام الرحلات الجوية باستثناء مطار سبها الدولي الذي سيتم اصلاحه ومن ثم افتتاحه نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل على أقصى التقديرات.

ليبيا 24

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