حصيلة أعمال العنف في ليبيا خلال شهر يناير

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها وثقت مقتل وإصابة 21 شخصًا من المدنيين في أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة من ليبيا خلال شهر يناير الماضي، وفق بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت أمس الأربعاء.

وأوضحت البعثة أن من بين الضحايا المدنيين «ثماني حالات وفاة، و13 حالة إصابة بجروح»، وبينت أنه «من بين الضحايا ستة رجال وامرأتان لقوا مصرعهم، فيما أُصيب تسعة رجال وثلاث نساء وطفل واحد بجروح».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن «معظم الإصابات في صفوف المدنيين نجمت عن عمليات القصف»، التي أدت إلى «مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة»، تليها «عمليات إطلاق نار» أدت إلى «مقتل شخصين وإصابة ثلاثة»، ثم «مخلفات الحرب غير المنفجرة»، التي أسفرت عن «إصابة ثلاثة أشخاص بجروح».

وذكرت البعثة، في البيان، أنها وثقت في مدينة طرابلس «مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة بجروح»، وفي بنغازي «مقتل شخص واحد وإصابة شخصين» ومنطقة فزان «مقتل شخص واحد»، وسبها «إصابة ثلاثة مدنيين بجروح»، والخُمس «إصابة مدني واحد بجروح».

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن «الاقتتال في طرابلس» خلال الفترة المشمولة بالتقرير أسفر عن مقتل «11 مقاتلاً» وإصابة 62 آخرين»، ونبهت إلى أنه «لم يتسنَّ التأكد من الصفة المدنية لحالة وفاة أخرى».

ولفتت البعثة أيضًا إلى أنها «وثقت أربع حالات إصابة أخرى جراء انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني وتجاوزات أو خروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في منطقة فزان ومدينتي بنغازي وسبها»، وفق نص التقرير.

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