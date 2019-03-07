الإفراج عّن اللواء سالم الرفادي

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر مقرب من عائلة اللواء سالم الرفادي الإفراج عنه فجر الخميس وعودته لمنزله بعد اعتقاله في 27 أكتوبر الماضي من قبل مجموعة تابعة للشرطة العسكرية من منزله بمدينة بنغازي.

ولم يذكر المصدر الجهة التي أفرجت عنه، مشيراً إلى أن الرفادي كان يشغل منصب آمر الغرفة الأمنية درنة وآمر غرفة عمليات عمر المختار.

وقال المصدر إن اللواء سالم الرفادي اعتقل بعد أن «كان متجهًا إلى مصر عبر مطار بنينا الدولي لكن مشادة كلامية حصلت بينه وبين أفراد الحراسة والشرطة العسكرية بالمطار اضطرته لإلغاء سفره والعودة إلى منزله في بنغازي وبعدها بساعات قدمت قوة تابعة للشرطة العسكرية واعتقلته».

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