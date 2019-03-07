مطالب مصرية بالتحقيق في الانتهاكات القطرية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب نشطاء مصريون المجلس الدولى لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى انتهاك قطر للسيادة الليبية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها الوفد الحقوقي المصري المكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ، على هامش الدورة رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأوضح النشطاء أن تلك الإنتهاكات تشمل تقديمها دعماً للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا، وهو ما يعد خرقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006 .

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