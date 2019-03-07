السعودية بصدد طرح أرامكو وكيانات تابعة لها للاكتتاب خلال عامين

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، عن وجود خطط تتعلق بإمكانية طرح شركة أرامكو (عملاق صناعة النفط، والرائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات) للاكتتاب العام في غضون عامين.

وقال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن شركة أرامكو السعودية، يجري العمل على طرحها للاكتتاب، وكذا الحال للشركات والكيانات وجميع المصافي التابعة خلال عامين.

ووفقًا لوزير الطاقة السعودي، فإن المملكة العربية السعودية تقوم بتصدير نحو مليون برميل من المشتقات النفطية، إضافة إلى مليون برميل يوميا من المنتجات البترولية، وما بين 7- 8 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

تعود بدايات شركة أرامكو السعودية إلى عام 1933م، وواصلت توسعها بشكل متسارع، إلى أن تحولت عام 1989 من شركة منتجة للنفط ومصدرة له، إلى شركة بترول متكاملة، لتنتقل للعالمية عبر عمليات الاستحواذ على بعض الشركات الدولية، إلى أن تمكنت من تحقيق رؤيتها المتمثلة في تحولها إلى أكبر شركة طاقة وكيمياويات متكاملة في العالم.

وتساهم شركة أرامكو بدور كبير في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود –يحفظه الله-، حيث تقود الشركة الجهود الداعمة للرؤية، من خلال المساعدة في تنويع الاقتصاد المحلي، وإضافة المزيد من القيمة للناتج المحلي، ودفع عجلة التصنيع في المملكة، وتوليد الوظائف، والترويج للأعمال الريادية.

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