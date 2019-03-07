أسباب إغلاق الحدود التشادية مع ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد إقامة في منطقة تيبستي، المتاخمة لليبيا، أعلن وزير الأمن التشادي محمد عبالي صالح إغلاق الحدود الشمالية للبلاد لمواجهة مختلف التهديدات.

وهذه هي المرة الثانية خلال عامين التي تعلن فيها الحكومة التشادية إغلاق الحدود مع ليبيا. وهذه المرة ، جاء الإعلان بعد بضعة أسابيع من تدخل الجيش الفرنسي لوقف تقدم طابور المتمردين القادمين من ليبيا، الذين هددوا بالسير على العاصمة.

ووفقا لوزير الإدارة الإقليمية والأمن العام، محمد عبالي صلاح ، فإن هذاالإجراء يهدف إلى منع عمليات التوغل التي يقوم بها المتمردون، ولكن أيضا لمكافحة التنقيب الذهب غير القانوني الذي لا يزال يمثل مشكلة في هذا الجزء من الإقليم.

ووفقا لعدة مراقبين، وبعد القضاء على الرتل الذي يهدد شمال شرق البلاد، يبدو أن الحكومة قررت الإهتمام بأقصى الشمال حيث توجد حركتان متمردتان أو حتى ثلاثة منذ مدة.

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