بالفيديو – ليلة الثلاثيات.. تشيلسي يتخطي كييف.. ونابولي يضرب سالزبورج بالدوري الأوروبي

البلوز حققوا الفوز على حساب دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

سجل أهداف اللقاء كلا من بيدرو رودريجيز وويليان وهدسون أودوي في الدقائق 17 و65 و90 على الترتيب.

النادي اللندني سيطر على اللقاء بشكل كامل وكان صاحب الاستحواذ والأفضلية.

تشيلسي ترجم سيطرته سريعا في الدقيقة 17 عن طريق بيدرو الذي استغل تمريرة رائعة بالكعب من أوليفييه جيرو ليسدد بيسراه في الشباك.

والخطورة تواصلت للفريق الذي أهدر عدة فرص عن طريق بيدرو وجيرو ماركوس ألونسو.

والوضع استمر على نفس المنوال في الشوط الثاني الذي سجل فيه البلوز هدفين عن طريق البرازيلي ويليان من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة 65، وهودسون أودوي من تسديدة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى ضرب نابولي شباك ريد بول سالزبورج النمساوي بثلاثية بيضاء كذلك، سجلها أركاديوش ميليك وفابيان رويز وجيروم أونجويني بالخطأ في مرماه.

الهدف الأول أتى في الدقيقة العاشرة بعد تبادل رائع للتمريرات انتهى بمواجهة للحارس ليودعها ميليك في الشباك.

والهدف الثاني كان من تسديدة قوية رائعة لرويز في الدقيقة 18، قبل أن تختتم الثلاثية في الشوط الثاني بهدف ذاتي في الدقيقة 58.

ونجح فالنسيا في تخطي ضيفه الروسي كراسنودار بهدفين مقابل هدف على ملعب الميستايا.

رودريجو سجل هدفي الخفافيش في الدقائق 12 و24، قبل أن يقلص الضيف الروسي الفارق في الدقيقة 63 عن طريق فيكتور كلايسون.

مباريات الإياب تقام يوم 14 من الشهر الجاري، ومهمتي تشيلسي ونابولي تبدو مضمونة بشكل نسبي عن فالنسيا الذي سينتظر ما تؤول إليه الأمور في روسيا.

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