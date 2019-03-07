ناصر الخليفي: أثق في توخيل.. سنرى قراره إذا كان يريد الرحيل

وقال الخليفي: “أنا أثق في توخيل”.

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة ليكيب الفرنسية “سنرى ما هو قرار توخيل. هل هو يريد الرحيل أم لا يرغب في ذلك”.

وواصل “ولكن هذا القرار لن يكون بسبب خسارة مباراة. علينا الحفاظ على هدوئنا قبل اتخاذ أي قرار. لا نُريد أن نتسرع”.

وأكمل حديثه قائلا: “نريد أن نعرف ما هو قرار المدرب. هذا يعد أمرا هاما للغاية”.

الاختبار دائما لأي مدرب لـ باريس سان جيرمان هو ما سيفعله في دوري أبطال أوروبا وليس الدوري أو الكأس في فرنسا.

وفي الاختبار، سقط توخيل في ليلة كارثية جديدة في حديقة الأمراء.

مانشستر يونايتد يصعق كتيبة باريس سان جيرمان ويفوز 3-1 ويُطيح بالفريق الفرنسي من دور الـ 16 من دوري الأبطال.

آخر مرة نجح باريس سان جيرمان في تخطي دور الـ 16 من دوري الأبطال كان موسم 2015-16 وقتها فاز الفريق على تشيلسي قبل أن يخرج من ربع نهائي المسابقة.

بعدها ولثلاثة مواسم على التوالي ودع الفريق البطولة الأوروبية من دور الـ16.

:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا