تقرير: مارسيلو إلى يوفنتوس لـ 4 سنوات مقبلة.. الاتفاق تم

صحيفة AS الإسبانية نقلت تقريرا من صحيفة (ديلي لا ستامبا) الإيطالية يزعم من خلاله لـ “يوفنتوس اتفق مع مارسيلو على الانضمام للفريق الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي”.

مارسيلو سيلعب لمدة 4 مواسم مع يوفنتوس، حسبما أشار التقرير الإيطالي، ليعود من جديد ويُزامل كريستيانو رونالدو.

وسيحصل مارسيلو على راتب يُقدر بـ 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

صاحب الـ 30 عاما لم يظهر هذا الموسم إلا في 13 مباراة فقط في الدوري الإسباني، ليفقد مركزه الأساسي تحت إمرة المدرب سانتياجو سولاري لصالح سيرخيو ريجيلون.

الظهير البرازيلي دافع عن شعار ريال مدريد لـ 12 موسما على التوالي، قبل أن يعيش أوقاتا صعبة للغاية في موسمه الـ 13 مع الفريق الملكي.

الأوقات الصعبة لـ مارسيلو جعلته يُظهر غضبه الشديد في تعليقه عبر “إنستجرام” على إحدى الإحصائيات التي تناولته.

الإحصائية ذكرت أن ريال مدريد لم يفز سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات بدأها مارسيلو أساسي في الدوري، في مقابل 8 انتصارات من أصل 8 مباريات شارك فيها سيرخيو ريجيلون بصفة أساسية.

ليعلّق مارسيلو قائلا: “كل شيء صار خطأي؟ أكملوا..”.

جلس على مقاعد البدلاء ليشاهد فريقه يخسر مرتين من برشلونة على ملعبه ووسط جماهيره، ولم يتغير الحال في النكسة أمام أياكس.

مارسيلو لم يُشارك وريال مدريد ودع دوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، لعب مارسيلو 476 مباراة بقميص ريال مدريد، ونجح في تسجيل 36 هدفا وصناعة 88.

ورفع مارسيلو مع ريال مدريد 20 لقبا بالتمام والكمال. 4 دوري أبطال أوروبا. 4 دوري إسباني. 3 كأس ملك إسبانيا. 2 كأس السوبر الإسباني. 4 كأس العالم للأندية. 3 سوبر أوروبي.

كل شيء حققه مارسيلو بقميص ريال مدريد. والآن على ما يبدو جاء وقت الرحيل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا