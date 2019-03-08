رئيس الكونغو وسلفه يتفقان على تشكيل ائتلاف حكومي

وافق رئيس الكونغو الديمقراطية المنتخب حديثا وسلفه على تشكيل حكومة ائتلاف، في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها، التي شهدتها البلاد في ديسمبر الماضي.

ويمهد هذا الاتفاق الطريق أمام الرئيس فيليكس تشيسيكيدي لتعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة، وذلك بعد ستة أسابيع من أدائه اليمين رئيسا للبلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

وخلف تشيسيكيدي في المنصب الرئيس السابق جوزيف كابيلا الذي حكم الدولة التي تقع في وسط إفريقيا لمدة 18 عاما.

وجاء في بيان مشترك لائتلاف تشيسيكيدي "نحو التغيير" وتحالف كابيلا "الجبهة المشتركة من أجل الكونغو" إن الجانبين "يؤكدان إرادتهما المشتركة في الحكم معا في إطار ائتلاف حكومي". ويُلزم دستور الكونغو الرئيس باختيار رئيس وزراء من بين الأحزاب صاحبة الأغلبية البرلمانية. وحصلت "الجبهة المشتركة من أجل الكونغو" على معظم المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بينما حصل ائتلاف تشيسيكيدي على نحو 10 بالمئة من مقاعد المجلس البالغ عددها 500 مقعد.

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