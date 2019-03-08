حوار استثنائي مثير – مورينيو: لاعبو يونايتد وسولشاير يستحقون الإشادة.. انتظروا المفاجأة

مورينيو حل ضيفا على برنامج (خط التماس) التي تقدمه شبكة رويترز، ليتحدث عن خسارة ريال مدريد الثقيلة أمام أياكس، وانتصار مانشستر يونايتد في فرنسا، وماذا يتوقع لـ ليفربول أمام بايرن ميونيخ، وماذا عن مستقبله والعديد والعديد من الأمور.

يقول مورينيو: “بكل تأكيد كان من الصعب للغاية التنبؤ بخروج ريال مدريد من البطولة. لم يخطر على بال أي أحد ما حدث”.

وأضاف “فريق أياكس يضم مجموعة عديدة من الشباب ويلعبون بأسلوب جميل ولكنهم يفتقدون لذكاء مواجهة الأندية الكبيرة. عندما لعب أياكس ضد يونايتد في الدوري الأوروبي – كان مورينيو مدربا لـ يونايتد – شاهدنا فريقا جيدا فنيا، ولكنهم كانوا ساذجين قليلا في بعض الأمور”.

وأشار “نفس الأمر تكرر في لقاء الذهاب أمام ريال مدريد. ارتكبوا العديد من الأخطاء التي استغلها الفريق الملكي في لقاء الذهاب، لكن في الإياب اختلفت الأمور تماما”.

ويشرح جوزيه “لاعبو أياكس لم يكن لديهم أي شيء ليخسروه في المباراة، على عكس ريال مدريد الذي عان بسبب الضغوط. الفُرص المهدرة في بداية المباراة من ريال مدريد، زادت من الضغوط على الفريق”.

ويُكمل “إذا سجل فاران لاختلفت الأمور تماما وسيطر ريال مدريد على اللقاء ولكن على العكس لم يحدث الآن، ونجح أياكس في التسجيل. تاديتش تسبب في كثير من المشاكل لدفاع ريال مدريد في مركزه كمهاجم وهمي، وكسر خط دفاع ريال مدريد وجذب انتباه لاعبي وسط الفريق الإسباني”.

ويستمر “لاعبو أياكس قدموا مهاراتهم دون أي خوف. استغلوا جروح ريال مدريد ونقاط ضعفهم”.

ريال مدريد استيقظ على كابوس مُرعب استمر لـ 6 أيام. خسر من برشلونة 3-0 على ملعبه وودع كأس ملك إسبانيا. خسر من برشلونة 1-0 على ملعبه ورفع الراية البيضاء في الدوري. خسر من أياكس 4-1 على ملعبه ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

كابوس لم يتوقعه أي مُشجع لـ ريال مدريد. الموسم الملكي انتهى ونحن مازلنا في بداية شهر مارس.

هل تتشوق لمعرفة ما قاله مدرب مانشستر يونايتد السابق عن انتصار الفريق الإنجليزي على باريس سان جيرمان؟ نعم، نحن أيضا شعرنا بذلك، فماذا قال جوزيه.

يتحدث مورينيو “ركلة الجزاء التي حصل عليها يونايتد ضد باريس، صحيحة بكل تأكيد”.

واستكمل “الحكام يرتكبون الأخطاء لأنهم يتخذون القرار في ثانية واحدة، ولكن مع تقنية الفيديو، ستقل تلك الأخطاء”.

ويستشهد “حدثت العديد من المشاورات بين الحكم الأول والحكام في غرفة الفيديو قبل اتخاذ قرار ركلة الجزاء، وفي النهاية تم احتسباها وكانت صحيحة”.

ويواصل حديثه قائلا: “السيطرة لا تعني الانتصار. باريس سان جيرمان سيطر على أكثر من 70% من المباراة وسدد كثيرا ولكنه لم يُسجل إلا مرة واحدة فقط. يونايتد سدد 4 مرات وسجل 3 أهداف، هذا هو الفارق”.

ويرى جوزيه “مثلما تُوجه الاتهامات للمدربين في الأوقات السيئة لأي فريق، فيجب أن يكون الحديث عنهم في الأوقات الجيدة أيضا. سولشاير يستحق الإشادة بكل تأكيد. نفس الحال بالنسبة لمدرب أياكس”.

ويستمر “لاعبو يونايتد قدموا أداءً رائعا ولعبوا بعقلية مميزة ويستحقون الإشادة أيضا”.

مورينيو لا يستبعد على الإطلاق أن يكون بطل النسخة الحالية من دوري الأبطال، مفاجأة للجميع.

ويوضح جوزيه “ريال مدريد ودع البطولة، وكذلك باريس سان جيرمان. فريق من ليفربول أو بايرن سيودع المسابقة أيضا وهذا يعني أنني سنكون على موعد مع مفاجأة”.

ويقول “الآن يوجد 4 فرق تأهلت من أصل 8 وأرى أن الفرص متساوية للجميع. كل فريق يملك 25% من حظوظ التتويج باللقب”.

إذا، أين المفاجأة هنا؟ يوضح مورينيو

ويستدرك “من المرجح للغاية رؤية فريق في النهائي، لم يكن يتوقع أي أحد رؤيته”.

توتنام تخطى بوروسيا دورتموند بالانتصار ذهابا 3-0 وإيابا 1-0. بورتو عض ذئاب روما ليحول خسارته ذهابا 2-1 إلى فوز إيابا 3-0.

أياكس فجر المفاجأة وأقصى ريال مدريد بـ 4-1 بعد الخسارة ذهابا 2-1، ومانشستر يونايتد فعل ما يفعله دائما مانشستر يونايتد. انتصر على سان جيرمان 3-1 وأفسد فرحة الفرنسيين بالفوز ذهابا 2-0.

والآن سنكون على موعد مع 4 مواجهات أخرى، فكيف يراها مورينيو؟

يتوقع مورينيو: “بالنسبة لـ يوفنتوس وأتليتكو مدريد، لن استغرب نهائيا إذا فاز الفريق الإيطالي 4-1 وأقصى أتلتيكو. لن استغرب ذلك على الإطلاق”.

وأردف “ولكن أتلتيكو يعد مثالا جيدا للغاية للفرق التي تقدر على فرض هيمنتها وسيطرتها في المباراة. ولكنني لن استغرب إذا فاز يوفنتوس”.

والتوقعات مستمرة.. يقول جوزيه “بايرن أم ليفربول؟ رغم الأداء غير المستقر للفريق الألماني إلا أنه أصبح في مستوى تصاعدي الآن وتحديدا بعد خسارة دورتموند في الدوري”.

ويتنبأ جوزيه “بايرن يقدر على تسجيل العديد من الأهداف. “.

ويتحدث ضاحكا “ولكنني لن أراهن ولو بجنية واحدة فقط على نتيجة المباراة”.

ماذا عن برشلونة وليون.. وسيتي وشالكة؟ يقول مورينيو: “سيكون إعصارا وحادثة غير مسبوقة على الإطلاق، إذا غادر برشلونة البطولة الآن. سيكون الفريق الثالث القوي الذي يغادر البطولة من دور الـ16، وفي الحقيقة لا أتوقع ذلك. “.

“أما مانشستر سيتي، فالحظ كان معهم للغاية في القرعة منذ دور المجموعات. يلعبون موسما رائعا و”.

ويتوقع “بعد ذلك، ستوقع القرعة مانشستر سيتي أمام بورتو”.

مانشستر سيتي يستضيف شالكة بعد الفوز ذهابا في ألمانيا 3-2. أتليتكو مدريد يحل ضيفا على يوفنتوس بعد الفوز ذهابا في إسبانيا 2-0.

ويوم الأربعاء، سيحاول برشلونة تفادي أي مفاجأة أمام ليون بعد التعادل في فرنسا 0-0، وسنكون على موعد ناري يجمع بين بايرن ميونيخ وليفربول بعد التعادل ذهابا أيضا 0-0.

انتهينا من سرد تحليل مورينيو، وكذلك توقعاته لبقية مباريات دوري أبطال أوروبا، فماذا عن مستقبله؟

السؤال الأهم يُجيب عنه مورينيو خلال البرنامج الذي بُث مساء يوم الخميس، قائلا: “الآن سأنتهي من الحلقة وأعود إلى منزلي”.

“أنا لا أعرف ماذا ينتظرني في المستقبل. هناك الكثير من الشائعات. أنا في وضع هادئ جدا وأقوم بالعديد من الأمور التي لا يمكنك أن تقوم بها وأنت في منصب المدرب”.

“آمل أنني سأعود للعمل في الصيف المقبل. آمل أنني سأظهر في فترة الإعداد مع فريق جديد”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا