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جيش حفتر في داخل المنطقة الغربية من ليبيا … بقلم / محمد علي المبروك

10 مارس، 2019
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

جيش حفتر في داخل المنطقة الغربية من ليبيا  … بقلم / محمد علي المبروك

اصبح جيش حفتر يسيطر فعليا على 90‎‎ ‎ %  تقريبا من الاراضي الليبية وذلك من بعد سيطرته على شرق ليبيا ثم سيطرته على مناطق أقصى ووسط جنوب ليبيا وال 10 ‎%‎ المتممة لكل ليبيا تنتظر ارادة حفتر وحسب للسيطرة عليها وهى مناطق بعضها جاهزة تماما لدخول جيش حفتر وأهاليها يطالبون بتدخل حفتر لانتشالهم من اوضاعهم البائسة وبعض هذ المناطق هى تحت السيطرة الفعلية لحفتر واغلب البيانات المعلنة اعلاميا الرافضة لتحرك جيش حفتر هى بيانات لاصلة لها بأهالي المناطق ولاتعبر عنهم وهى صادرة من جماعات سياسية معينة والحقيقة التى قد لايعلمها الا القليل ان هناك مطالبات مكتوبة وموقعة من بعض اهالي المنطقة الغربية تطالب بدخول جيش حفتر لانتشالهم من اوضاعهم البائسة .

امتدادا من راس أجدير غربا والى مدينة سرت شرقا وجنوبا الى مناطق الجبل الغربي هى المنطقة المتبقية ( 10 ‎%‎ )التى يعتقد ان حفتر لم يسيطر عليها بينما بعضها مسيطر عليه فعليا من حفتر وهى سيطرة منفصمة غريبة فوحدات الجيش في مدينة صبراتة ومدينة الزنتان وورشفانة يتقاضى كل فرد منهم مرتبين ، مرتب شهري من حفتر ومرتب شهري من حكومة الوفاق وهو مايعني فعليا انهم تحت سلطة وسيطرة جيش حفتر وتقاضيهم لمرتب من حكومة الوفاق هو على سبيل الطمع في المال ليس الا وذلك مع ميزانية مزدوجة ميزانية لهذه الوحدات العسكرية من جيش حفتر وميزانية من حكومة الوفاق وهذا هدر وسفه لأموال الشعب الليبي لكسب الولاءات وارباب الاسر الليبية يتسولون الفضلات النقدية من المصارف الليبية .

يحدث الآن في بعض مناطق غرب ليبيا استعدادات حقيقية لدعم تقدم جيش حفتر نحو المناطق الغربية الساحلية من راس اجدير غربا والى احياء من مدينة طرابلس شرقا وأهم هذه الاستعدادات بوجود قوات مسلحة مساندة من الاهالي ولأهالي هذه المناطق الحق في التعلق بقدوم هذا الجيش لإنقاذهم من اوضاعهم البائسة فاوضاعهم وصلت حدا لايطاق ويبدو ان رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج كان على علم بهذه الاستعدادات وعلى علم ان جيش حفتر بدأ يطوى بساط سلطانه ليضع هذا البساط ملفوفا تحت إبط السيد حفتر لهذا هرع الى حكام الامارات العربية المتحدة ليتدخلوا له لدى حفتر للجم ارادته في التقدم نحو طرابلس ومايبدو ان لجوء رئيس المجلس الرئاسي  الى الامارات كان بنية تجنيب المنطقة الغربية الحرب التى قد تقع بين جيش حفتر وبعض العصابات المسلحة والتى قد تطال الابرياء كعادة هذه الحروب  وهى نية طيبة في الحقيقة ولكنها لن توقف تقدم جيش حفتر  الذي يترقب عزم وارادة قائده حفتر للتقدم نحو طرابلس خصوصا مع استعدادات داخلية في بعض المناطق لدعم تقدم هذا الجيش ومطالبات الاهالي بتدخل جيش حفتر من بعد امتداد اوضاعهم البائسة  .   

تقدم جيش حفتر نحو طرابلس بعد سيطرته على اغلب ليبيا مع وجود حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سيكون له نتائج وطنية مذهلة لصالح ليبيا وصالح الشعب الليبي لان ذلك سيصهر الطرفين في حكومة وطنية واحدة لولا الحكومة الحشرية المؤقتة التى تستغل في تقدم هذا الجيش لبسط سلطانها مع كل تقدم  ولولا مجلس النواب البائس الذي لا ارادة وطنية له مما سيعقد اي إنقاذ لليبيا من أوضاعها المعقدة وعلى جيش حفتر فك ارتباطه السياسي بمجلس النواب والحكومة المؤقتة الحشرية وعليه فك ارتباطه بالجماعات الدينية ذات التوجه السلفي السعودي حتى يظهر كقوة وطنية أصيلة لليبيا وليست أصيلة للساسة او أصيلة لجماعات دينية فلا اعتراض البتة على تقدم جيش حفتر نحو طرابلس لتحرير الشعب الليبي من ساسة وحكام حولوا الشعب الليبي الى شعب ذليل في عيشه يتلقى الصفعات تلو الصفعات في خبزه ولباسه وصحته وأمنه وفي انسداد مستقبل أجياله وحولوا ليبيا تحويل اباحي لكل من هب ودب ، لقد اخذ ساسة ليبيا الجدد  فرصتهم وأخذوا اكثر من وقتهم للنهوض بليبيا ولإكرام شعبها ولكن بدلا من النهوض بليبيا أسقطوها وبدلا من إكرام شعبها بمقدراته أذلوه وأهانوه وعلى ذلك يتفرجون ولايبالون .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • هو فعلا مليشيات حفتر احتلت اكثر من 60% من الارض ولكن اكثر من 60 % من الشعب الليبي يقطن في غرب الوطن…. ثم لماذا ينتظر الناس في الغرب الليبي وصول مليشيات الاسير اذا كان الشرق الليبي نفسه يعاني تحت حفتر…. الم تبلغ الجرائم اعلي معدلاتها في بنغازي … اظف الي ذلك هو حفتر ومليشياته في الشرق يتقاضون في مرتباهم من السراج … فكيف لعسكري يتقاضي في مرتبه من حكومة طرابلس سيأتي بالامن والازدهار والرخاء للحكومة الذي تصرف عليه؟
    الادهي من ذلك هو ان بعض الليبين مصدقين فكرة انه فيه جيش ليبي … هو من حارب في الشرق والجنوب هم طائرات السيسي ومحمد بن زايد وفرنسا … وجيش مصر مع ومرتزقة دارفور …. فنحن في الغرب الليبي لانريد مليشيات حفتر ولانريد عجوز اسير يأتي الينا … مبروك علي خوتنا في الشرق والجنوب هذا الاسير ومليشيته وانما نحن نريد دولة مدنية لايحكمها العسكر

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    • لماذا كل هذا السب والشتم والحقد…كان عليك بدلا من هذا الأسلوب…الذي يستخدمه المرتزقون المستفيدون من اطالة الأزمة ومن ثم غياب الدولة الذين تمكنوا من الوصول إلى مفاصل القرار.مجلس استشاري مجلس نواب حكومة وفاق حكومة مؤقتة حكومة إنقاذ إلي جانب والتواطؤ مع عصابات نهب المال العام كنت اتمنى ان تقدم حلا عمليا وليس سبا وقذفا.
      لماذا تسبق الاحداث..اسأل نفسك.

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  • الجيش في كل دول العالم هو صمام الامان والذين يرفضون وجود مؤسسة عسكرية موحدة تحت قيادة مدنية هم من وصفهم سلامة في تقريره السؤال هو ماشبعوش من فلوس الحرام ؟؟؟؟؟

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  • انها الدعوه الصريحه لاجل استعمال المدنين درع ، الجيش موجود من زمن بعيد وهمشه القذافي و لكن عقيدته هي التي يجب تغيرها لتكون لله ثم للوطن..الجيش موجود اصلا في طرابلس والا من يخرس المواني. من يسير خفر السواحل. من الذي يقوم بمهام الجفاع الجوي في قاعده الجويه.بمعيتيقه ومصراته..
    من ينادي بالجيش هم من ترتبط مصالحه بحكم دكتاتوري ومن ينادي بالحيش هم من عاشو الذل ويريدون ان يفارقوا الخياه علي الذل..والا مالفرق بين القذافي الطي سرق البلاد وحفتر الذي سرق شرق ليبيا و السيسي الذي سرق مصر و جمال عبد الناصر الذي افقرها و قايد صالح في الجزائر ..وغيرهم..
    كفاكم عبط وسفهه…
    قالك الجيش ينقذهم.. امالا من اللي افقرهم وخلاهم عايشين 40 سنه في الجمعيات وال فراعي المزقات وحتي الشانبوات الشعر مافيش. في 80 ثنينات. الجيش والا السراج..

    لن يعود الجيش وكما راهنتم علي القذافي الذي قتل شر قتله سوف يكون رهانكم خاسر علي حفتر الاسير العميل السارق ابن انشراح المصريه.

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    • انا عقيد في الدفاع الجوي
      الجيش خارج العمل من سنة 2011
      والذين يتحكمون في البلاد هم المليشيات فقط
      اما الرواتب التي يحكي عليها هذا الاحمق فالمرتب الذي يعطى من الوفاق يسلم بشيك الى الحسايبي في بات الشرقية اي ان العسكري يتقاضى مرتب واحد فقط ولكن انت تعيش خارج البلاد ولاتدري شيئا
      ولولا الله ثم الجيش بقيادة حفتر لما فكرت انت ان ترجع يوما الى ليبيا
      ولاصبحت ليبيا عاصمة داعش العالمية ولاصبح الجيش الليبي في خبر كان
      ولتغيرت ديموغرافية ليبيا واصبحت خالية من الليبيين خاصة ممن هم امثالك محسوبون على النظام

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