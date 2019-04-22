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رويترز: تراجع قوات حفتر جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أفادت وكالة «رويترز» أن القوات التابعة لحكومة الوفاق «دفعت خصومها من القوات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة للتراجع عن مواقعها في أجزاء من خط المواجهة جنوب طرابلس، على الرغم من توجيه المهاجمين ضربات جوية للعاصمة أثناء ليل الأحد».

ونقلت الوكالة عن مراسليها الذين زاروا المنطقة أن «القوات التابعة للقيادة العامة تراجعت للخلف بضعة كيلومترات في منطقة عين زارة، جنوب العاصمة عما كانت عليه قبل أيام».

غير أن الوكالة عادت لتقول: «إن القوات التابعة للجيش الوطني تسيطر على مساحة كبيرة من جنوب طرابلس بينها قاعدة تابعة للأمم المتحدة في بلدة غريان الجبلية التي تبعد نحو 80 كيلومترًا جنوب العاصمة».

وأشارت الوكالة إلى أن الناطق باسم القيادة العامة، أحمد المسماري، نفى تراجع قواته، حيث قال:«إنها سيطرت في حقيقة الأمر على مزيد من الأرض، بعدما وصفها بضربة جوية ناجحة».

 

 

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • معركة الحسم ليس بالأسلوب العسكرى القديم بل بالامكانية القتالية الحديثة المتمثلة في نوعية السلاح ومدى الاستعداد برغم وجود السلاح لدى الجيش ويعتبر فعال نسبية اذا استثنينا الخسائر البشرية والبنيه التحتية والمدنية والغريب عندما نسمع استعداد لهذه الحرب منذ مدة تزيد عن ثلاثة سنوات دون وضع خطط قتالية صحيحة وعنصر المفأجة وهو الاحتمالات الغير متوقعه اذا السلاح الحديث وتفريغ الجيوب او بالاصح تجويع المصادر كفيل بحسم المعارك

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