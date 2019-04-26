مكتب إعلام كتيبة “155” مشاه تنشُر ملخص محاور القتال ليوم الجمعة في طرابلس

طرابلس 26 أبريل 2019 (وال)- كشف مكتب الإعلام بالكتيبة “155”مشاه التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الجمعة، عن ملخص محاور القتال ليوم الجمعة ضد الجماعات والمليشيات الإرهابية في مدينة طرابلس .

هذا وجاء بيان مكتب الإعلام للكتيبة “155” مشاه كالتالي :

محور رقم “1” : وادي الربيع القوات المسلحة تُحافظ على تمركزاتها التي حققتها من يوم دخولها لمنطقة وادي الربيع باتجاه طريق النهر، ومناوشات فقط وحفاظ على المواقع .

محور رقم “2” : عين زاره جامع فطره والكحيلي، كذلك القوات المسلحة تُحافظ على تمركزاتها، ولا وجود لتقدم ولا انسحاب وقوات العدو أيضًا تُحافظ على تمركزاتها، ولم تستطع التقدم شبر واحد على الأرض .

محور رقم “3” : الخلة القوات المسلحة تحرز تقدم ملحوظ خلال يومين، وتصل إلى مفترق سيمافرو البل، والمعارك في محيطه والتقدم مستمر، والعدو منسحب إلى جوازات متمترس في سواتره في حالة دفاع فقط .

محور رقم “4” : محور المطار شارع الخلاطات صلاح الدين، وتقدم القوات المسلحة إلى محيط النقلية، والاشتباكات مستمرة، والتقدم على الأرض بثبات، وفي شارع الخلاطات القوات المسلحة تشتبك مع العدو في محيط المثلث باتجاه المشروع معسكر حمزة .

محور رقم “5” : محور كوبري المطار باتجاه كوبري الزهراء، والمحور مستقر والاشتباك باتجاه طريق الرملة، ومحاولات للعدو للتقدم وجميعها فاشلة .

محور رقم “6” : محيط منطقه الكفاح وسبيعة اشتباك متقطعة في المنطقة، بعدما أقدمت قوات العدو على التقدم من العزيزية تهللت إلى محيط الكفاح وسبيعة .

محور رقم “7” : العزيزية تدور معارك عنيفة تدور رحاها هذه اللحظات في محيط عمارات تهللت وشركه الكهرباء . (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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