ضربة جوية على العاصمة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :
أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان إن العاصمة الليبية طرابلس تعرضت لضربة جوية في وقت متأخر اليوم السبت. وأوضحت الوكالة أن طائرة مسيرة كانت توجه صواريخ وأعقب ذلك دوي عدة انفجارات.
ايوان ليبيا – وكالات :
أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان إن العاصمة الليبية طرابلس تعرضت لضربة جوية في وقت متأخر اليوم السبت. وأوضحت الوكالة أن طائرة مسيرة كانت توجه صواريخ وأعقب ذلك دوي عدة انفجارات.
– بسم الله الرحمن الرحيم ـ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}
بعد الاستبياين رؤية الهلال في الاشهر القمرية بأن موعد شهر رمضان سيكون في يوم الجمعة الثالث من الشهر القادم ـ لكن لأن الله يفعل ما يريد في كونه وخلقه في السموات والارض سبحانه وتعالى اراد لخلقه أن يكون
شهر الصيام شهر القرأن رمضان الكريم شهر رمضان هو بداية شروق الشمس ليوم الأحد الخامس من الشهر القادم 5–5-2019 بعون الله تعالى دون أي مزايدة أو نقصان . فالخيرة لما أختاره الله فاللهم أجعل هذا الشهر خيراَ لمن أراد وسؤاً لمن أراد ـ وهو الحكيم العليم.
– بسم الله الرحمن الرحيم ـ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}
بعد الاستبياين رؤية الهلال في الاشهر القمرية بأن موعد شهر رمضان سيكون في يوم الجمعة الثالث من الشهر القادم ـ لكن لأن الله يفعل ما يريد في كونه وخلقه في السموات والارض سبحانه وتعالى اراد لخلقه أن يكون
شهر الصيام شهر القرأن رمضان الكريم شهر رمضان هو بداية شروق الشمس ليوم الأحد الخامس من الشهر القادم 5–5-2019 بعون الله تعالى دون أي مزايدة أو نقصان . فالخيرة لما أختاره الله فاللهم أجعل هذا الشهر خيراَ لمن أراد وسؤاً لمن أراد ـ وهو الحكيم العليم. ويجب التبليغ لكافة البلديات والمساجد. بالعاصمة الليبية طرابلس.
– بسم الله الرحمن الرحيم ـ
{…الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ..}
الابلاغ على عصابات للتزوير تعمل داخل الصيدليات في ليبيا وتقوم بتسميم المواطنين . دون تحرك أمني.
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الابلاغ عن مجموعة أطباء تقوم بتسميم المواطنين في صيدليات داخل المدن الليبية.
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