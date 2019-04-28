ضربة جوية على العاصمة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان إن العاصمة الليبية طرابلس تعرضت لضربة جوية في وقت متأخر اليوم السبت. وأوضحت الوكالة أن طائرة مسيرة كانت توجه‭‭ ‬‬صواريخ وأعقب ذلك دوي عدة انفجارات.

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