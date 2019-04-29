برلمانيون: الخميس في طرابلس انتخاب رئيس ونائبين بمهام جديدة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس، اليوم الإثنين، أنّ الأعضاء في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة الحالية التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وفي مؤتمر صحفي لأعضاء من مجلس النواب – طرابلس، تلاه الناطق باسم النواب حمودة سيالة قائلاً نوجه «دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية الخميس 2 مايو بقاعة ريكسوس طرابلس بموجب الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات».

وأضاف أنّ النواب اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم على جدول أعمال جلسة الخميس، وهي «انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه واستمرار مناقشة المواد 16، 17، 18 من الاتفاق السياسي التي تُؤسّس بشكل جديد لمجلس النواب، والمهام التي أوكلت إليه بموجب الاتفاق السياسي لإنهاء المرحلة الانتقالية»، مشيرًا إلى أنّ المجلس في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة الحالية.

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