اخبار

برلمانيون: الخميس في طرابلس انتخاب رئيس ونائبين بمهام جديدة

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس، اليوم الإثنين، أنّ الأعضاء في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة الحالية التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وفي مؤتمر صحفي لأعضاء من مجلس النواب – طرابلس، تلاه الناطق باسم النواب حمودة سيالة قائلاً نوجه «دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية الخميس 2 مايو بقاعة ريكسوس طرابلس بموجب الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات».

وأضاف أنّ النواب اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم على جدول أعمال جلسة الخميس، وهي «انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه واستمرار مناقشة المواد 16، 17، 18 من الاتفاق السياسي التي تُؤسّس بشكل جديد لمجلس النواب، والمهام التي أوكلت إليه بموجب الاتفاق السياسي لإنهاء المرحلة الانتقالية»، مشيرًا إلى أنّ المجلس في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة الحالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نواب قاطعوا جلسات البرلمان ووقفوا ضد الاختخابات وبالتالي ضد الديمقراطية وكانوا تماما مع دكتاتورية وحكم الفلاقة والعصابات المسلحة واتضح عندما تم تدمير مطار العاصمة وقتل 50 مواطن طرابلسي في غرغور. من يجتمع اليوم من اؤلئك النواب هو خائن للقسم والعهد الذي انتخب من اجله وبالتالي فيجب وضع اسمائهم ضمن قائمة الخيانة والتي بدات بعصابة الفلاقة التي قبضت على عمر المختار والفلاقة البتي شنقت المجاخهدين في ميدان الشهداء واحفادهم في الخيانة.

    رد