ترامب: الرئيس الفنزويلي مادورو يفقد السيطرة بشكل كبير على زمام الأمور في بلاده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يفقد السيطرة بشكل كبير على زمام الأمور في بلاده.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية، أضاف ترامب، أن واشنطن لديها "الكثير من الخيارات المتاحة" بشأن التعامل مع الأزمة في فنزويلا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأضاف ترامب أنه "ليس من المقبول" أن تساعد روسيا مادورو. كما توعد كوبا مجددا بفرض عقوبات عليها على خلفية دعمها لمادورو.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الأسبوع المقبل سيحمل الكثير لفنزويلا، دون أن يقدم توضيحات. واعترفت الولايات المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

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