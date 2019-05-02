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ترامب: الرئيس الفنزويلي مادورو يفقد السيطرة بشكل كبير على زمام الأمور في بلاده

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يفقد السيطرة بشكل كبير على زمام الأمور في بلاده.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية، أضاف ترامب، أن واشنطن لديها "الكثير من الخيارات المتاحة" بشأن التعامل مع الأزمة في فنزويلا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وأضاف ترامب أنه "ليس من المقبول" أن تساعد روسيا مادورو. كما توعد كوبا مجددا بفرض عقوبات عليها على خلفية دعمها لمادورو.
وقال الرئيس الأمريكي، إن الأسبوع المقبل سيحمل الكثير لفنزويلا، دون أن يقدم توضيحات. واعترفت الولايات المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.  

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • ترامب يصف شعوب أمريكا اللاتينية بالحبونات وأنهم لايستحقون أن يستخدموا الطيران المدني ولايستحقون أن يعيشوا أو يسافروا لأمريكا , فلهذا قامت حكومته ببناء جدار حديدي بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية .
    وكان هذا في مصلحة أمريكا اللاتينية لأقامة إتحاد إقتصادي ضده.

    رد

  • ترامب يصف شعوب أمريكا اللاتينية بالحبونات وأنهم لايستحقون أن يستخدموا الطيران المدني ولايستحقون أن يعيشوا أو يسافروا لأمريكا , فلهذا قامت حكومته ببناء جدار حديدي بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية .
    وكان هذا في مصلحة أمريكا اللاتينية لأقامة إتحاد إقتصادي ضده
    .www.youtube.com/watch?v=r9Gd-axMMbM

    رد

  • ترامب يصف شعوب أمريكا اللاتينية بالحبونات وأنهم لايستحقون أن يستخدموا الطيران المدني ولايستحقون أن يعيشوا أو يسافروا لأمريكا , فلهذا قامت حكومته ببناء جدار حديدي بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية .
    وكان هذا في مصلحة أمريكا اللاتينية لأقامة إتحاد إقتصادي ضده. بقيادة مادورو .www.youtube.com/watch?v=QAJAhuQq18c

    رد