أردوغان: من يحلم بربيع تركي واهم وبلادنا ليست الشرق الأوسط

إسطنبول-العنوان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحالمين بحدوث “ربيع تركي” واهمون، مشددا على أن تركيا ليست الشرق الأوسط وهي “أكبر من أن يقدر أحد على ابتلاعها”.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها أمس الجمعة، خلال حفل توزيع الجوائز ضمن فعالية “أسبوع الابتكار التركي”، في إسطنبول: “لا يزال البعض يحنون إلى حدوث ربيع تركي، في حين تحول كل مكان جلبوا له الربيع إلى شتاء حالك. إنهم واهمون”.

وتطرق أردوغان، إلى تهديدات تتعرض لها تركيا، موضحا: “نقول للذين لا يحترمون الاحتياجات الدفاعية لبلادنا، والذين يظنون أنهم سيحشروننا في الزاوية عبر تهديدات بفرض عقوبات، إن تركيا ليست الشرق الأوسط ولا البلقان ولا أمريكا الجنوبية”.

وأردف قائلا: “تركيا عبر تمتعها بتقاليد دولة تمتد لآلاف السنين، وماضيها الحضاري المجيد، وخبرتها الممتدة في الحكم بمنطقتها، أكبر من أن يقدر أحد على ابتلاعها”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الدول الأوروبية التي تنعم بالطمأنينة، مدينة لتركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ على أراضيها.

وتابع أردوغان: “بدأت المدن الأوروبية في الاحتراق.. وعلى الراغبين بتحريك خطوط الصدع الاجتماعي بتركيا، النظر أولا إلى الأرضية الهشة التي يجلسون عليها”.

وشدد أردوغان محذرا: “كل حملة اقتصادية وسياسية تستهدف استقلال بلدنا، محكوم عليها بالفشل”.

وقال الرئيس التركي: “الذين يتوهمون قدرتهم على السيطرة على أمتنا التي لا تهاب النضال، عبر مكائد صغيرة، مخطئون”.

المصدر-وكالات

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