واشنطن تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية يوم الجمعة

قال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، إن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية يوم الجمعة المقبل، متهما بكين بالتراجع عن التزاماتها التي قطعتها على نفسها أثناء المفاوضات.

وأضاف لايتهايزر في تصريحات للصحفيين في واشنطن، أنه بالرغم من ذلك ستستمر المحادثات التجارية، وسيقوم وفد صيني بزيارة واشنطن يومي الخميس والجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وتابع أنه وسط هذه المناقشات، تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الرسوم على واردات صينية بعد منتصف ليل العاشر من مايو الجاري.

وقال: "كنا نشعر أننا على الطريق الصحيح للوصول إلى مكان ما لكن على مدار الأسبوع الماضي، رأينا تراجعا في الالتزامات من جانب الصين، وهذا من وجهة نظرنا غير مقبول". وأشار إلى أن القضايا الكبرى لاتزال بدون حل، بما في ذلك ما إذا كانت الرسوم الجمركية الحالية ستظل سارية.

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