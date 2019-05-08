المجلس العسكري السوداني يعفي عددا من المسئولين

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عددًا من القرارات، أعفى بموجبها عددًا من المسئولين.

وتضمنت القرارات، إعفاء محمد عبدالرازق محمد مختار، الأمين العام لديوان الزكاة، وتعيين محمد بابكر إبراهيم، خلفًا له، وإعفاء الدكتورة فاطمة أحمد فضل مضوي، المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر، وتعيين سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد، خلفًا لها،حسبما ذكرت الثلاثاء وكالة الأنباء السودانية(سونا).

كما تضمنت القرارات أيضًا، إعفاء إيمان فتح الرحمن سالم، المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وتعيين حورية إسماعيل عبدالمحسن خلفا لها.

وشملت القرارات، إعفاء الدكتور طلال الفاضل مهدي الطاهر، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، وتعيين بشير محمد الماحي خلفًا له.

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