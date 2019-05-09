اخبار

أميركا تجدد مطالبتها بمحاسبة هؤلاء

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت الولايات المتحدة معارضتها لحالات الإفلات من العقاب، ومطالبتها بملاحقة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة للممثل الدائم للولايات المتحدة الأميركية المكلف، السفير جوناثان كوهين، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الأربعاء، حول التقرير السابع عشر لمكتب المدعي العام لمحكمة الجنائية بشأن تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1970.

وقال كوهين:«نعارض الإفلات من العقاب ، ونؤيد الجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين عن الفظائع في ليبيا إلى العدالة، ونكرر دعوتنا إلى محاسبة سيف الإسلام القذافي والتهامي محمد خالد، الرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي الليبية سيئة السمعة، على الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، والتعذيب ، وقتل مئات الأشخاص واضطهادهم. مدنيون في عام 2011، كما نجدد أيضًا دعوتنا للسلطات الليبية لـ«محاسبة محمود الورفلي على جرائم القتل غير القانونية المزعومة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • إنتم الأن فمركب واحد ـ حفتر يجزر والسراج يكفر ـ والنواب تزور ـ والأحزاب تفقر ـ والأخوان تحفر ـ والمليشيات تدمر – والشباب تكسر ..!!
    كان قعدتوا مؤتمرات لكل منطقة أمانة مؤتمر والسيادة والثروة في ايدين الشعب ـ
    قعدتوا طوابيير ـ والشعب بين معبي وفقير ـ والنفسية تدمير لاشباب ولا تعمير ـ والأمانة في إيد الحمير ـ والسيولة تسفيير ـ والقرواطة فعنق الحقير ـ والقونات تشمير ـ قوالب سكر وتزهمير ـ حريات فن وتعبير ـ بيدلعوا المدير ـ فعالم ليبيا الخطير ـ اطلق اللحية وقول إني سالم الزير ـ وإلا شدلك بندير وإضرب عليه لين تصير ـ وقللهم مهبول عايش عالى بلكة جير .

    رد