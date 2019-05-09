تقرير: برشلونة يثق في انتداب دي ليخت.. ومدير أياكس: سيذهب إلى إسبانيا أو إنجلترا

وأشارت إلى أن برشلونة أقنع الشاب البالغ عمره 19 عاما بارتداء القميص الأزرق والأحمر، وأوضحت المصادر أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

ومن جانبه، أكد إدوين فان دير سار نجم أياكس السابق والمدير الحالي للنادي أن اللاعب يقضي أيامه الأخيرة مع الفريق.

وصرح فان دير سار حارس هولندا السابق في حديثه لقناة سكاي سبورت إيطاليا “أعتقد أن دي ليخت يلعب آخر مبارياته مع أياكس، أتمنى رحيله إلى ناد كبير”.

وواصل “إنه هنا منذ كان طفلا وسينتقل إلى فريق كبير. أعتقد أنه سيذهب إلى إنجلترا أو إسبانيا”.

ومنذ أيام قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن مفاوضات برشلونة للحصول على اللاعب توقفت بسبب رغبة مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت في رفع قيمة المدافع.

ويتألق دي ليخت مع أياكس وظهرت قدراته في دوري أبطال أوروبا الذي بلغ فيه الدور نصف النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا