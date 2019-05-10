عقد علاقات عامة لتسويق معيتيق في واشنطن

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد توقيع فائز السراج عقدًا مع شركة ” ميركوري للشؤون العامة ” في 22 أبريل الماضي بقيمة 1.8 مليون دولار، قام عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أيضاً بتوقيع عقد آخر لصالح نفسه .

ووفقاً لمستندات الإفصاح لوزارة العدل الامريكية والتي تحتم على زبائن الجهات الاجنبية الإعلان عن نشاطاتهم، فقد إتفق معيتيق أيضاً مع إحدى الشركات أو ما يعرف بـ ” جماعات الضغط في واشنطن ” لتقوم بأنشطة خاصة بالترويج له .

بدوره أكد موقع ” أفريكا إنتلجنس – مغرب كونفيدينسيال الفرنسي ” المقرب من عدة دوائر مخابراتية غربية ، أن معيتيق إتفق بالفعل مع شركة ” برايم بوليسي قروب ” وهذه الشركة تمثل المصالح التركية للشق التركي من قبرص و تتبع شركة ” بورسون مارستلر ” المسؤول عن العلاقات العامة العالمية لحزب النهضة الإخواني التونسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا