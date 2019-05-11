وكيله: راكيتيتش إلى إنتر؟ لا أعلم ما قد يحدث في المستقبل

راكيتيتش صاحب الـ 31 عاما ينتهي عقده مع برشلونة في 2021، ولكن على ما يبدو فأن اللاعب قد يرحل قبل ذلك.

وقال وكيل راكيتيتش: “اليوم الموقف يعد سهلا للغاية لشرحه. راكيتيتش سعيد للغاية في برشلونة وسعيد كونه جزءا من أحد أكبر الأندية في العالم”.

وأضاف في تصريحاته مع موقع (كالتشيو ميركاتو) “راكيتيتش إلى إنتر؟ لا أعلم ما قد يحدث في المستقبل، نحن مازلنا نتحدث عن كرة القدم”.

وأردف “ولكن اليوم الموقف سهل للغاية وراكيتيتش سعيد في برشلونة وهدفه هو حصد لقب كأس ملك إسبانيا”.

وواصل “راكيتيتش قدم موسا عظيما مع برشلونة ولقاء ليفربول كان سيئا من الجميع”.

وتابع “كل تركيز اللاعب حاليا على لقاء فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا لحصد لقب جديد مع النادي”.

ويلعب برشلونة أمام فالنسيا في الـ 25 من شهر مايو الحالي في نهائي كأس ملك إسبانيا.

إيفان شارك في 51 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة في كل البطولات ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 9.

وانضم راكيتيتش إلى برشلونة في 2014 قادما من إشبيلية وحصد مع الفريق الكتالوني 16 لقبا.

وارتبط اسم راكيتيتش بالانتقال إلى إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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