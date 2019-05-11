هازارد يُهيمن على الجوائز السنوية لـ تشيلسي ويمزح بخصوص تجديد عقده مع البلوز

هازارد قاد تشيلسي يوم الخميس الماضي للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بتسجيل ركلة الترجيح الأخيرة أمام إينتراخت فرانكفورت ليضمن مواجهة أرسنال في نهاية الشهر.

وحصد هازارد البالغ 28 عاما، جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب باختيار اللاعبين، وكذلك أفضل هدف في الموسم.

وعلق البلجيكي الذي حصد جائزة أفضل لاعب للمرة الرابعة بعد أعوام 2014، 2015، 2017 قائلا: “علاقتي بالجماهير رائعة منذ قدومي، شرف أن ألعب في ستامفورد بريدج أمام الجماهير، هذا سبب تواجدي على أرضية الملعب عندما نلعب لنادي كبير مثل تشيلسي في نهاية الموسم تريد أن تحقق اللقب، الآن لدينا فرصة، وسنذهب إلى باكو مع الجماهير ونعود بلقب الدوري الأوروبي”.

قبل أن يُمازح هازارد الجماهير أثناء تعقيبه على جملة أحد مشجعي البلوز الذي قال لإيدين “وقع العقد الجديد”، ليعقب هازارد

ويقدم هازارد أفضل مواسمه الهجومية مع تشيلسي بتسجيل 19 وصناعة 16 في جميع المسابقات الموسم الحالي.

وحصد هازارد جائزة أفضل لاعب باختيار اللاعبين للمرة الثانية في مسيرته مع البلوز، وكذلك تُوج هدفه في شباك ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في الموسم.

A.M.A.Z.I.N.G! 🔥#CFCAwards19 pic.twitter.com/MAJRUv7Ivg

ورغم التقارير التي تربط البلجيكي بالرحيل عن صفوف تشيلسي بنهاية الموسم صوب ريال مدريد، إلا أنه صرح بعد قيادة تشيلسي لنهائي الدوري الأوروبي “إنه لم يحدد مستقبله بعد”.

وتُوج الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي بجائزة أفضل لاعب شاب في النادي اللندني، ابن الـ18 عاما خاض 24 مباراة الموسم الحالي لكن الإصابة في وتر أكيليس أنهت موسمه مبكرا.

وينهى تشيلسي موسمه بلقاء ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعدما ضمن التأهل لدوري الأبطال، ويمتلك فرصة التتويج بلقب الموسم الجاري حال الفوز على جاره اللندني بنهائي الدوري الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا