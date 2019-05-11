بالفيديو – دوري الأبطال يقترب.. أتالانتا يسقط جنوى

وبات أتالانتا في حاجة إلى 4 نقاط فقط من آخر مباراتين في الدوري أمام يوفنتوس وساسولو ليحجز مقعده في البطولة القارية العريقة.

وسجل الجامبي موسى بارو الهدف الأول في الدقيقة 46 ثم ضاعف النتيجة زميله البلجيكي تيموتي كاستانيي في الدقيقة 53 وأحرز المخضرم المقدوني جوران بانديف هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 65 نقطة ليرتقي للمركز الثالث بينما ظل جنوى في المرتبة 16 ورصيده 36 نقطة.

ويحل أتالانتا ضيفا على يوفنتوس في الجولة المقبلة ثم ينهي الدوري باستضافة ساسولو.

وقبل المباراتين، يلعب أتالانتا نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو يوم الأربعاء في ملعب أولمبيكو بالعاصمة روما.

وشارك أتالانتا في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1988 ولعب في كأس الاتحاد الأوروبي 4 مرات لكنه لم يتأهل أبدا لدوري الأبطال.

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