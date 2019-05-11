بالفيديو – إثارة بوندسليجا تتواصل.. لايبزيج يعطل بايرن ودورتموند يفوز

واستغل دورتموند تعثر الفريق البافاري وفاز على ضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 2-1 ليصبح على بعد نقطتين من الصدارة.

وأحرز كريستيان بوليسيتش وتوماس ديلاني وماريو جوتزه أهداف دورتموند في الدقائق 41 و53 و92 وسجل أوليفير فينك وداويد دوفناسكي هدفي دوسلدورف في الدقيقتين 47 و95.

وسنحت فرصة كبيرة لدوسلدورف لإدراك التعادل لكن دودي لوكيباكيو سدد ركلة الجزاء لتمر الكرة بجوار القائم إلى خارج الملعب في الدقيقة 59. وأكمل الفريق المباراة منقوصا بعد طرد آدم بودزيك في الدقيقة 82.

وتقام الجولة الأخيرة من الدوري في 18 مايو، يستضيف بايرن فريق اينتراخت فرانكفورت ويحل دورتموند ضيفا على بروسيا مونشنجلادباخ.

ويحتاج بايرن للتعادل فقط ليتوج بلقب الدوري السابع على التوالي ورقم 29 في تاريخه، لأن فارق أهدافه أفضل من دورتموند بـ17 هدفا.

ويتنافس فرانكفورت (54 نقطة) وباير ليفركوزن (54) ومونشنجلادباخ (52) وفولفسبورج (52) وهوفنهايم (51) على احتلال المراكز من الرابع إلى السابع.

ويتأهل الرابع إلى دوري أبطال أوروبا ويصعد الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي ويلحق بهم السابع نظرا لأن نهائي كأس ألمانيا سيجمع بين بايرن ولايبزيج المتأهلين سلفا إلى دوري الأبطال.

ويحل ليفركوزن ضيفا على هيرتا برلين وفولفسبورج يستضيف أوجسبورج وماينز يواجه ضيفه هوفنهايم.

وجميع الفرق خاضت 33 مباراة ما عدا فرانكفورت وماينز اللذين يتواجهان يوم الأحد.

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