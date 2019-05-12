رئاسة أمن الدولة السعودية: القضاء على خلية إرهابية من 8 عناصر في القطيف

قالت رئاسة أمن الدولة السعودية في بيان لها اليوم السبت، إن قوات الأمن تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر ببلدة تاروت في محافظة القطيف، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت رئاسة أمن الدولة على لسان متحدثها الرسمي، أن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

وتابعت بالقول إن التحريات وإجراءات الاستدلال مكنت من تحديد موقع، عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بالقطيف، اتخذته العناصر الإرهابية وكرًا ومنطلقًا لأنشطتهم الإجرامية.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام العاشرة صباحا من اليوم، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يقتضيه الموقف، مما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

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