قنصل مصر فى سيدني يحضر حفل إفطار جمعية دار الفتوى | صور

حضر ياسر عابد قنصل عام مصر في سيدني حفل الإفطار الذي أقامته جمعية دار الفتوى بغرب سيدني، حيث حضر الإفطار لفيف من السياسيين الأستراليين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد وعدد من الشخصيات الدينية.

جدير بالذكر، أنه سبق إيفاد أئمة من دار الفتوى إلى الأزهر الشريف لتلقى دورات تؤهلهم للتعريف بقيم الإسلام الوسطي السمح، كما يحرص الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية بصورة دورية على إيفاد شيوخ ومقرئين إلى الدار والجمعيات الدينية الإسلامية الأخرى فى سيدني لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل.

وقام القنصل العام خلال الإفطار بتوزيع شهادات تقدير لعدد من الأئمة، الذين أتموا دورات تدريبية بالأزهر الشريف.

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