ترامب: على الصين إبرام اتفاق تجاري الآن أو مواجهة شروط أسوأ مستقبلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيكون من الحكمة بالنسبة للصين أن "تتصرف الآن" لإتمام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعًا أن تكون الشروط "أسوأ بكثير" إذا ما امتدت المفاوضات إلى ما بعد انتخابات 2020.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج تغريدة للرئيس الأمريكي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، كتب فيها: "أعتقد أن الصينيين شعروا أنهم تعرضوا لضربة مبرحة في المفاوضات الأخيرة لدرجة أنهم ربما ينتظرون الانتخابات المقبلة 2020". "المشكلة الوحيدة هي أنهم يعرفون أنني سأفوز".

وأشار إلى أن الصينيين ينتظرون لمعرفة "ما إذا كان سيحالفهم الحظ ويتحقق الفوز(لمرشح) ديمقراطي – وفي هذه الحالة سيستمرون في نهب 500 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة".

وتابع "المشكلة الوحيدة هي أنهم يعلمون أنني سأفوز (أفضل الأرقام في الاقتصاد والتوظيف في تاريخ الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك بكثير)، وسوف يصبح الاتفاق أسوأ بكثير بالنسبة لهم إذا تم التفاوض خلال ولايتي الثانية. سيكون من الحكمة بالنسبة لهم أن يتصرفوا الآن، ولكنني أحب جمع رسوم جمركية كبيرة!". وجاءت تعليقات ترامب بعد يوم من انتهاء المحادثات بين القوتين العظميين الاقتصاديتين دون اتفاق، حيث زادت الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية بمليارات الدولارات.

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