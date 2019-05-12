أمن بنغازي يعلن انضمام دفعة جديدة من الشرطة النسائية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مديرية أمن بنغازي، انضمام دفعة جديدة من الشرطة النسائية للعمل في المهام الأمنية بالمدينة في إطار خطة المديرية للتوسع في استخدام العناصر النسائية في الجهاز الأمن.

وذكرت المديرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي عبر «فيسبوك»، أن «الدفعة الجديدة من منتسبات الشرطة النسائية شاركت في الخطة الأمنية الشاملة لتعقب وضبط مُخالفي قوانين المرور من خلال اختبار المواطنات المتقدمات لطلب رخصة القيادة».

وقالت المديرية، إن «الشرطة النسائية سيكون لها دور كبير في الإرشاد الأسري والمناسبات الكبرى، وبالتالي يكون تحديد القضايا والمهام المناطة بالشرطة النسائية اليوم أكبر وأشمل مما كان عليه سابقًا».

وأشارت إلى أن «كل قسم من أقسام المؤسسة الأمنية يتطلب خدمات شُرطية للعنصر النسائي تكون مختصة بالقضايا المتعلقة بالمرأة والطفل وتعمل على إعداد تقارير ودراسات للحالات والأحداث في المجال الأمني».

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