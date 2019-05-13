حقيقة تخفيض أسعار تذاكر الطيران

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المتحدث باسم الخطوط الأفريقية عمران الزبادي في تصريحات خاصة أن قرار خفض أسعار التذاكر لن يتم تطبيقه ما لم يتم خفض قيمة الرسم على النقد الأجنبي الذي فرضه المجلس الرئاسي على مبيعات النقد الأجنبي منذ سبتمبر من العام الماضي.

المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة صرح أيضاً أن قرار خفض الأسعار من قيمة التذاكر لم يطبق حتى اللحظة دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.

وأرجعت الشركات المعنية بالقرار عدم تطبيقها للقرار رغم اعتماده منذ نحو 3 أسابيع إلى التكاليف الباهظة التي تكبّدتها من الرسم على النقد الأجنبي على مستوى شراء قطع الغيار ودفع الاشتراكات الدولية.

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