المسماري يحذر من خطر داعش

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة التابعة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، إن «تنظيم داعش الإرهابي بات يتحرك في الجنوب الغربي بهدف إشغال القوات المسلحة عن عملية طرابلس».

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي «استثنائي»، حسبما نشرت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أن التنظيم أصبح يشكل تهديدًا أمنيًّا للسكان في وقت لا تزال القوات المسلحة تقوم بعمليات تطهير من الجيوب الإرهابية، موضحًا أن «تحرك داعش جاء مع تصاعد الضربات في عملية طرابلس والبدء في المرحلة الثانية من العملية».

ودافع المسماري عن الغارات التي ينفذها الجيش في طرابلس، قائلًا: «إن سلاح الجو نفذ عشرات الغارات الجوية على مواقع للميليشيات خلال الأسبوع الماضي في طرابلس من أجل الحفاظ على الليبيين»، لافتًا إلى أن سلاح الجو استهدف شاحنة إمداد لما وصفها بـ«ميليشيات الجويلي في طرابلس»، في إشارة إلى آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أسامة جويلي.

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