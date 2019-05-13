المنصوري: انسحاب الميليشيات بعد ضربات سلاح الجو

ايوان ليبيا – وكالات :

قال قائد محور عين زارة في معركة طرابلس التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري إن عدداً كبيراً من مقاتلي الميليشيات المسلحة انسحبوا من القتال بعد الضربات الموجعة التي وجهها سلاح الجو لتمركزاتهم وتدمير مخازن أسلحتهم.

المنصوري أشار في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” إلى أن سلاح الجو الليبي سيستهدف أي أهداف معادية للجيش في طرابلس.

وحول تهديدات الميليشيات المسلحة بالهجوم على منطقة الهلال النفطي، أكد اللواء المنصوري أن القوات المسلحة تتولى عملية تأمين الحقول والموانئ النفطية بشكل كامل، لافتاً إلى أن الهجمات المتكررة على المنطقة الجنوبية وآخرها الهجوم على بلدة غدوة محاولة يائسة من تنظيم داعش والمعارضة التشادية لإحداث بلبلة جنوب ليبيا وتشتيت الجيش عن معركته الرئيسية المتمثلة في تحرير طرابلس التي سيتم اقتحامها قريباً.

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