تصاعد التوتر في الخليج مع تعرض عدة سفن لأعمال “تخريبية”

أبوظبي-العنوان

تصاعد التوتر في الخليج حيث تعرضت أربع سفن لأعمال “تخريبية” بحسب ما أعلنت الرياض وأبوظبي، فيما عدل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطط جولته للتوجه إلى بروكسل وبحث الملف الإيراني مع المسؤولين الأوروبيين.

وفجر الاثنين أعلنت سلطات السعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ”هجوم تخريبي” قبالة السواحل الإماراتية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح قوله “تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة”.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الاحد أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ”عمليات تخريبية” في مياهها قبالة إيران، في شرق إمارة الفجيرة بدون تحديد المنفذين واصفة الحادث بانه “خطير” وبان تحقيقا يجري في الواقعة.

وأعاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش الاثنين التأكيد على إجراء التحقيق. وكتب في تغريدة على تويتر “التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا”.

وأكّد مسؤول اماراتي مفضّلا عدم الكشف عن هويته ان اثنتين من السفن الاربع تحملان علم السعودية وهما “المرزوقة” و”أمجاد”، بينما تحمل الثالثة علم دولة الامارات “أي ميشيل” وهي أيضا ناقلة نفط والرابعة تحمل علم النرويج وتدعى “اندريا فيكتوري”، مشيرا إلى وجود أضرار في أسفل هيكل السفينة النرويجية من الجهة الخلفية.

وأعلنت شركة توم النرويجية في بيان أن ناقلة النفط أندريا فيكتوري تعرضت لأضرار هيكلية بعد أن “اصطدم بها جسم غير معروف”.

في طهران، عبّرت السلطات عن “القلق” لتعرض سفن في الإمارات لاعمال “تخريبية” وحضت على إجراء تحقيق.

من جانبه حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من ارتكاب “خطأً كبير” في حين تتهم واشنطن طهران بالإعداد “لهجمات” على مصالح أمريكية في الشرق الأوسط.

وكانت الخارجية الاماراتية اعتبرت الاحد أن “تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً”.

ودعت الامارات أيضا الاحد المجتمع الدولي إلى “القيام بمسؤولياته” لمنع “أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية”.

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