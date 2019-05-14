مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مايو 2019.. صدام الحسم بين حجازي والمحمدي.. ودوري مصري

يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مايو 2019 والقنوات الناقلة، يمكنك متابعة كافة المواعيد من

ويستقبل بيراميدز نظيره وادي دجلة في الجولة 32 للدوري المصري على استاد الدفاع الجوي، في العاشرة مساء، تُنقَل عبر أون سبورت ونايل سبورت.

وفي مباراة أخرى مصيرية، يستقبل وست بروميتش ألبيون منافسه أستون فيلا في إياب نصف نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي تقام في التاسعة مساء وتُنقَل عبر beIN Sports 2، ستشهد صداما مصريا خالصا بين أحمد حجازي وأحمد المحمدي، بعد أن انتهى الذهاب بتفوق الفيلانز 2-1.

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