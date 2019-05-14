أستراليا تعتقل 13 متظاهرا طالبوا بإجراءات بشأن تغير المناخ

اعتقلت الشرطة الأسترالية 13 متظاهرا من المحتجين على سياسات التعامل مع التغير المناخي، بعد أن انطلق العديد من النشطاء في جماعة جرينبيس (السلام الأخضر) المدافعة عن البيئية من جسر ميناء سيدني في أستراليا للمطالبة باتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ.

وتوقف المتظاهرون في الميناء صباح اليوم الثلاثاء، رافعين لافتات مكتوب عليها "مصادر طاقة متجددة بنسبة 100%" و"اجعلوا الفحم في طي التاريخ"، كما دعوا الأحزاب السياسية الكبرى إلى إعلان "حالة الطوارئ المناخية".

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان، إن 13 شخصا يعتقد أنهم شاركوا في الاحتجاج اعتقلوا حتى الآن.

ولم يتسبب الاحتجاج في تعطيل حركة المرور. يشار إلى أن نحو 7ر2 مليون شخص زاروا جسر ميناء سيدني عام 2017، وهو ثاني أكثر المناطق جذبا للسياح في أستراليا بعد دار الأوبرا. ويأتي الاحتجاج قبل أربعة أيام فقط من توجه الأستراليين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الاتحادية يوم السبت. وقال ديفيد ريتر، الرئيس التنفيذي لـ "جرينبيس أستراليا باسيفيك": "لقد حدثت أضرار مناخية في الوقت الحالي. تواجه أستراليا حالة طوارئ مناخية في الوقت الحالي".

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