تفاصيل لقاء كونتي و حفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

وصف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي الاجتماع مع المشير خليفة حفتر صباح اليوم الخميس بـ”المطوّل”، مبيناً بأنه طالب من المشير حفتر ابلاغه بالتطورات وأنه قد أعرب عن قلق إيطاليا إزاء الوضع الذي وصفه بـ” الحرج للغاية ” الذي تعيشه ليبيا في الوقت الراهن.

كونتي، قال في تصريح للصحفيين على هامش منتدى للإدارة العامة في روما بحسب وكالة أكي، بعد اللقاء الذي استمر ساعتين مع المشير حفتر :” لقد دعوت إلى وقف إطلاق النار ونثق في أنه يمكن السير في طريق الحل السياسي”.

وكشفت الصحيفة على أنه سبق الاجتماع بين كونتي وحفتر بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) لقاء للأول مع السفير الأمريكي لدى إيطاليا، لويس إيزنبرغ.

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