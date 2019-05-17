200 ألف مصل في المسجد الأقصى خلال ثاني جمعة من رمضان

أدى حوالي مئتي ألف مصل الصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان، في يوم اشتدت فيه الحرارة، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة وفي محيطها، وفق الأوقاف الإسلامية.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس "صلى حوالي مئتي ألف مصل في رحاب المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان".

ولشدة ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي اليوم، قام موظفو الأوقاف برش الماء عبر الخراطيم على المصلين الذين صلوا في باحات الأقصى للتخفيف عنهم من شدة الحرارة، كما تواجدت سيارات إسعاف وطواقم طبية للمساعدة عند الحاجة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية وعززت قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وفي أزقة البلدة القديمة التي أغلقت محيطها وأبعدت السيارات والحافلات عنها باستثناء الحافلات التي تقل القادمين للصلاة عبر المعابر العسكرية. وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة "أغلقت طريق السلطان سليمان وعدة شوارع وطرق لتسهيل دخول عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى". وطلبت الشرطة من جميع المصلين "الحفاظ على النظام والأمن". يقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها "الموحدة"، في حين يتمسك الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها. وسمح الجيش الاسرائيلي للرجال فوق سن الأربعين من الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة في شهر رمضان، والأطفال تحت سن الثانية عشرة في حين لا توجد قيود على أعمار النساء. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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