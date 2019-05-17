الحكومة المؤقتة: المليشيات تسيطر على حكومة السراج

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي أن المليشيات التي تسيطر على حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج منعت كل الخدمات عن مدن المنطقة الغربية التي دخل إليها الجيش.

العريبي أوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بأنه تم تخصيص 130 مليون دينار للمصارف التجارية بالمنطقة الغربية عن طريق مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء وبالتنسيق مع لجنة الأزمة المشكلة من الحكومة المؤقتة ، لافتاً أن هذه المبالغ وصلت إلى المصارف بالمنطقة الغربية وسيتم توزيع السيولة على حسابات المواطنين بالتنسيق مع مركزي البيضاء.

وأضاف :”تم إيصال 400 شحنة من السلع الأساسية المدعومة من الحكومة المؤقتة وتم توزيعها على أكثر من 20 مدينة بالمنطقة الغربية عن طريق الجمعيات الإستهلاكية بالمناطق التي دخلت إليها القوات المسلحة وإستلمتها الحكومة المؤقتة كجهاز مدني”.

أما بالنسبة للوقود، بيّن العريبي أنه تم حل مشكلة الوقود بنسبة 70% للمنطقة الغربية رغم محاولة المليشيات المسلحة قطع هذه الإمدادات ومنع وصولها إلى المحطات على المدن والبلديات المؤيدة لدخول القوات المسلحة للعاصمة طرابلس.

وفيما يخص الخطة الأمنية لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بالمنطقة الغربية، أوضح العريبي أن كل التجهيزات التابعة للوزارة جاهزة للعمل بعد تحرير طرابلس وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين البلديات إلى جانب تأمين المناطق المستقرة أمنياً وتمشيط المنطقة من أجدابيا إلى سرت بالإضافة إلى تأمين مقرات السفارات الدبلوماسية والمؤسسات الخدمية الموجودة بالعاصمة بعد تحريرها.

وأوضح العريبي أن وزارة المالية شرعت في إحالة المرتبات لشهري أبريل ومايو لكافة المراقبات المالية والمؤسسات التابعة للحكومة المؤقتة ، نافياً الأخبار المتداولة بأن حكومة طرابلس تدفع بكامل مرتبات ليبيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إجمالي المرتبات يبلغ 400 مليون دينار ولم تستلم الحكومة المؤقتة من مركزي طرابلس سوى 177 مليونًا فقط.

وقال :”الحكومة المؤقتة تعمل بالاقتراض واستطاعت السير خلال الأيام الماضية لتوفير كافة الخدمات الأساسية”.

المتحدث باسم الحكومة المؤقتة أكد أن المصرف المركزي طرابلس رفض صرف مرتبات القوات المسلحة سواء في المرتبات أو في الشق التسييري من طرابلس.

وجدد العريبي مطالبته لأبناء ليبيا المنخرطين بالميليشيات ،قائلاً:”عليكم العودة إلى رشدكم فهذه الميليشيات نفعية ،فقواتكم المسلحة قوات نظامية ودحرت تنظيم داعش و أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة والقوات المسلحة جاءت للحفاظ على المسار الديمقراطي”.

العريبي ختم حديثه بالقول :”نترحم على أرواح شهدائنا من أبناء القوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الجماعات المؤدلجة”، مشيراً إلى أن طرابلس باتت اليوم مختطفة من قبل الجماعات المتطرفة والمليشيات التي تتخذ منها حكومة الوفاق درعًا للسيطرة على العاصمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا