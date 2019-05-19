خادم الحرمين يوجه الدعوة لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة

أعلن مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية بأنه حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فإن خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان الجاري، الموافق 30 مايو.

وأوضح المصدر وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الدعوة تأتي في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، حيث تقام القمتين لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.

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