فوز رئيس الوزراء الأسترالي بالانتخابات البرلمانية

رجحت نتائج فرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية الأسترالية -حتى الآن- احتفاظ رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بمنصبه.

وعلى خلاف جميع استطلاعات الرأى التي أجريت فاز تحالف يمين الوسط الذي ينتمي له موريسون، اليوم السبت، على حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي المعارض.

وقال التليفزيون الرسمي "إيه بي سي" إنه من المرجح أن يحتفظ رئيس الوزراء سكوت موريسون بمنصبه، مشيرا إلى أن زعيم المعارضة بيل شورتن اعترف مساء اليوم بالهزيمة، وهنأ مورريسون بالفوز.

وأبلغت مفوضية الانتخابات الاسترالية وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عبر الهاتف بأنه من المتوقع أن يحصل ائتلاف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على أربعة وسبعين مقعدًا وهو ما يقل عن الأغلبية بمقعدين في مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 151 مقعدا، بينما من المرجح أن يحصل حزب العمال المعارض على ستة وستين مقعدا، وذلك بعد فرز 72 % من أصوات الناخبين.

كما أعلنت مفوضية الانتخابات الاسترالية أنها ستستأنف غدًا الأحد فرز الأصوات، ولا يزال العديد من مقاعد مجلس النواب غير محسوم حتى الآن، بينما من المرجح أن يحصل المرشحون المستقلون، أو الأحزاب الصغيرة بما فيها الخضر، على ستة مقاعد فقط.

وربما يتعين على موريسون السعي لدى تلك الأحزاب الصغيرة لمساعدته في تشكيل حكومة أقلية.

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