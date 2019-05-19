توزيع دفعة من الآليات لوحدات الداخلية في الغرب والجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

أشرف رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت على توزيع دفعة جديدة من آليات وزارة الداخلية على مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة بالوزارة.

وشارك في مراسم التوزيع كل من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية.

وتفقد الثني مخازن الإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية في مدينة بنغازي، وتفقد ورش الصيانة وعمليات طلاء الآليات بحسب الألوان المعتمدة لكل إدارة.

وأكد مدير الإدارة العامة للآليات العقيد محمد الحداد أن تعليمات وزير الداخلية تقضي بتوزيع هذه الدفعة من الآليات لكل مديريات الامن في غرب البلاد وجنوبها بما يدعم الخطط الأمنية في تلك المناطق بما يكفل حفظ الأمن وحماية ظهر القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للدعم المركزي ضمن المستهدفين من استلام الآليات من هذه الدفعة لما لهذا الجهاز من أهمية بالغة في دعم جهود الأمن بمختلف مناطق الحكومة المؤقتة.

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لن يتوانى عن تقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية لتقوم بدورها المنوط بها في تأمين الوطن والمواطن في هذا الوقت من عمر البلاد.

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