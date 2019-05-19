إنقاذ 61 مهاجر بالقرب من الزاوية

ايوان ليبيا – وكالات :

تمكنت القوات البحرية الليبية، من إنقاذ 61 مهاجر غير شرعي عقب غرق قاربهم على بعد (30) ميل شمال غرب الزاوية.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية، “إنه أثناء أعمال الدورية تم استلام بلاغ بوجود قارب يحتاج إغاثة، حيث توجه زورق الدورية الزورق (فزان) التابع لقطاع طرابلس لحرس السواحل على الفور إلى المنطقة المحددة، وبدأت عملية البحث في ظروف جوية سيئة، وحالة بحر مضطربة، وتمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي تتلاطمه الأمواج، وعلى متنه مهاجرون يستغيثون، وتم إنقاذ كافة المهاجرين وعددهم (61) مهاجر من جنسيات افريقية مختلفة ( غانا، نيجيريا، إريتريا، السودان، مصر)”، لافتا إلى أنه وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس.

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