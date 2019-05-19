اسلحة من تركيا تصل طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد أيام قليلة من إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية أحمد المسماري، عن توقع وصول أسلحة ومعدات حربية لدعم المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، أعلنت أمس السبت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، وصول إمدادات جديدة لقواتها متمثلة في مدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، لم تحدد أماكن وصولها، إلا أن مصادر متطابقة أكدت أن الشحنات وصلت إلى موانئ مدينتي طرابلس ومصراتة.

وقد أفادت مصادر ملاحية متخصصة، أن السفينة أمازون رو -رو كارجو وصلت ميناء طرابلس البحري السبت قادمة من ميناء مرسين بتركيا، وقد رست السفينة التي ترفع علم دولة مولدوفا بميناء طرابلس عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي وتقدر حمولتها الاجمالية 4400 طن. وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، كشف عن صفقة توريد اسلحة وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع تجار سلاح أوروبيين، مؤكدا أن شحنات الأسلحة المتفق عليها ستصل تباعا من الموانئ التركية إلى مينائي طرابلس ومصراتة.

واعتبر مراقبون أن مثل هذه العمليات التي تمكن المجموعات المسلحة في ليبيا من الحصول على الأسلحة والمعدات الحربية، يعد خرقا مباشرا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وعلاوة على كونه دعم لمجموعات مسلحة غير قانونية، ويسيطر على معظمها عناصر من الجماعات المتطرفة، والتنظيمات الإرهابية.

وكانت سلطات الجمارك الليبية قد أحبطت عدة محاولات سابقة لدخول شحنات أسلحة ومواد لصناعة المتفجرات، قادمة للموانئ الليبية من تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا