سوريا تنفي تأجير مطار دمشق الدولي لروسيا

نفت الحكومة السورية استثمار مطار دمشق الدولي أو أي مطار آخر في سوريا من قبل روسيا .

وذكرت وزارة النقل السورية فى بيان على موقعها الإلكتروني "لا يوجد حتى الآن أي مفاوضات حول استثمار المطار وغيره من المطارات السورية، ومطار دمشق الدولي هو أحد المنشآت الحيوية والمشاريع الضخمة التي تعمل الوزارة على تطويرها واستثمارها على نظام الـ(Bot) مع رؤية إنشاء صالة ركاب جديدة ".

وأضافت الوزارة أنه ضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية في يناير 2018 تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب بناء على المباحثات الفنية المنعقدة في دمشق في تشرين ثان/نوفمبر 2018، حيث عرض الجانب الروسي إعادة تأهيل المطارين وفق نظام الـ(Bot).

وأكدت الوزارة "أنه لا يوجد حتى الآن أي مفاوضات حول استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية المدنية من قبل أي جهة كانت، وما جرى كان في إطار المباحثات والعرض لا أكثر.. وعند حدوث أي مستجدات سيتم عرضها والإعلان عنها في حينه". وكان مجلس الوزراء السوري ناقش في جلسته اليوم مشروع قانون بتصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "إس تي جي إينجينيرينج" الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، وذلك عملا ببروتوكول التعاون للجنة السورية الروسية المشتركة بخصوص إدارة القسم المدني للمرفأ.

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